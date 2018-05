Neymar Jr's Five débarque pour la 1ère fois au Maroc du 21 au 27 mai

Ce tournoi, dont le parrain n'est autre que la star brésilienne du PSG Neymar da Silva, réunit 120 équipes représentant les différentes régions du Royaume, a indiqué la même source.



Le principe du tournoi, qui est à sa troisième année, est inédit: cinq joueurs de chaque côté mais pas de gardien. Buts et spectacle garanti.



L’équipe qui finira vainqueure de l’étape du Maroc se qualifiera directement à la finale, prévue à Praia Grande au Brésil le 21 juillet prochain, ont précisé les organisateurs.



Au total, 60 pays sont représentés à travers le globe avec plus de 100.000 participants et 3.000 équipes. Le tournoi s'assigne comme objectif de promouvoir le football à cinq (mini-foot) à travers le monde.