New York : un coli piégé envoyé à l'acteur américain Robert De Niro

Le coli piégé, identique aux engins explosifs découverts mercredi à New York et Washington, a été découvert tôt jeudi matin dans l’immeuble abritant le restaurant de Robert De Niro, "The Tribeca Grill", dans le bas Manhattan.



Un employé de l’immeuble a découvert le coli suspect adressé à l’acteur hollywoodien vers 04H00 du matin au 7è étage, et a notifié la police, selon les médias locaux.



La brigade anti-bombe de la police newyorkaise est intervenue jeudi matin au bas Manhattan pour sécuriser l’engin explosif.



Le coli portait comme adresse d’expéditeur celle du bureau de la député démocrate de Floride, Debbie Wasserman Schultz, l’ancienne présidente du Comité national démocrate. Les colis suspects envoyés mercredi à d’imminentes personnalités démocrates portaient la même fausse adresse d’expéditeur.



Mercredi, le Président Donald Trump a condamné ces "actes ou menaces de violence politique" et a appelé à "l'unité" suite à l'envoi de ces colis suspects à plusieurs personnalités démocrates.



"Je tiens simplement à vous dire que, dans ces moments, nous devons nous unifier. Nous devons nous unir et envoyer un message clair et fort (…) selon lequel les actes ou menaces de violence politique de quelque nature que ce soit n'ont pas lieu d’être aux Etats-Unis d'Amérique", a-t-il souligné lors d'un événement à la Maison Blanche.



Outre Barack Obama et Hillary Clinton, d’autres anciennes personnalités démocrates ont également reçu mercredi des colis piégés, notamment l'ancien procureur général Eric Holder, et l’ex-patron de la CIA, John Brennan, ainsi que la député démocrate de Californie, Maxine Waters.