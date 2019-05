Netanyahu ordonne de poursuivre les "frappes massives" en riposte aux roquettes de Gaza

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a indiqué dimanche avoir ordonné à l'armée israélienne de poursuivre ses "frappes massives" contre des cibles du Hamas et du Jihad islamique dans la bande de Gaza en réponse aux tirs de roquettes en provenance du territoire palestinien.



"J'ai donné pour instruction à l'armée de continuer ses frappes massives contre les éléments terroristes de la bande de Gaza, et ordonné de renforcer en chars, en artillerie et en troupes les forces déployées autour de la bande de Gaza", a-t-il dit au conseil des ministres selon ses services.