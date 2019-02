Netanyahu: la conférence sur le Moyen Orient de Varsovie est "un tournant historique"

La conférence sur le Moyen Orient de Varsovie, destinée notamment à intensifier la pression sur le régime iranien, est "un tournant historique" a déclaré jeudi matin le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, présent dans la capitale polonaise.



"Dans une seule salle en présence de près de soixante ministres représentant plusieurs dizaines de gouvernements, un Premier ministre israélien et des ministres des principaux pays arabes étaient côte à côte et ont parlé sur un ton particulièrement fort, avec clarté et unité contre le danger du régime iranien", a-t-il déclaré à la presse en évoquant le dîner d'ouverture la veille.