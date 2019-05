Netanyahu dit qu'un site a été trouvé pour une colonie Trump sur le Golan occupé

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche qu'un site pour une nouvelle colonie portant le nom du président américain Donald Trump a été choisi sur la partie du plateau du Golan syrien occupée par Israël.



"J'ai promis que nous allons fonder une implantation du nom du président Trump", a déclaré M. Netanyahu au début du conseil des ministres hebdomadaire.



"Je tiens à vous informer que nous avons déjà sélectionné un site sur les hauteurs du Golan où cette nouvelle communauté sera établie et le processus est en cours" pour créer cette nouvelle colonie, a-t-il ajouté.



M. Netanyahu avait annoncé le mois dernier qu'une colonie israélienne sur le Golan occupé allait porter le nom du président américain pour le remercier d'avoir reconnu la souveraineté d'Israël sur la partie de ce territoire syrien annexé par l'Etat hébreu.



L'ONU n'a jamais reconnu cette annexion et considère qu'Israël occupe cette partie du plateau du Golan.



Les colonies, des implantations civiles israéliennes dans des territoires occupés, sont illégales au regard du droit international.



Le président américain avait reconnu, le 25 mars, la souveraineté d'Israël sur la partie du Golan qu'Israël avait prise à la Syrie pendant la guerre des Six Jours de 1967 puis annexée en 1981.



Environ 18.000 Syriens appartenant à la communauté druze - dont la plupart refusent la citoyenneté israélienne - vivent toujours dans le Golan occupé, où se sont installés quelque 20.000 colons israéliens dans 33 colonies de peuplement.



Donald Trump a adopté depuis sa prise de fonctions une politique de soutien sans faille à l'Etat hébreu.



Il a notamment reconnu unilatéralement Jérusalem comme la capitale d'Israël, alors que les Palestiniens souhaitant faire de Jérusalem-Est, occupée et annexée par l'Etat hébreu depuis 1967, la capitale de l'Etat auquel ils aspirent.



M. Netanyahu a déclaré qu'il soumettrait le nouveau plan de construction de la colonie Trump dans le Golan au vote du nouveau gouvernement quand il sera formé.



Il a affirmé qu'il demandera au président Reuven Rivlin un délai supplémentaire pour former ce nouvel exécutif.



Le 17 avril, le président israélien a officiellement confié à M. Netanyahu la mission de former un gouvernement, qui, selon la loi, doit avoir lieu dans un délai de 28 jours. Mais un délai supplémentaire de 14 jours est automatiquement accordé sur demande.