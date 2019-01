Netanyahu accuse l'Iran de cyberattaques contre Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé mardi l'Iran de lancer des cyberattaques "tous les jours" contre Israël, lors d'une conférence internationale à Tel-Aviv sur la cyber-technologie.



"Les cyberattaques de l'Iran se produisent tous les jours. Nous les surveillons, nous les voyons et les déjouons toujours", a affirmé M. Netanyahu.



Il avait affirmé au début du mois que son pays était "prêt à tout scénario" à la suite d'informations sur une possible "cyber-intervention" étrangère lors des élections législatives du 9 avril.



La télévision privée Hadashot avait rapporté que le chef du Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure, avait déclaré qu'Israël se préparait à une cyber-intervention lors des élections du 9 avril.



"Tous les pays peuvent être visés aujourd'hui par des cyber-attaques et chaque pays a besoin d'une solide industrie dans le domaine de la cybersécurité", a défendu le Premier ministre israélien, "et je pense qu'Israël a cela".



Benjamin Netanyahu a par ailleurs évoqué d'autres menaces de la part de l'ennemi juré d'Israël, l'Iran, qui "nous a menacé ces dernières 24 heures en affirmant pouvoir nous détruire en visant nos villes avec ses missiles".



La semaine dernière, Israël a mené une frappe contre des cibles iranienne selon lui en Syrie. L'Etat hébreu a déjà mené des centaines de raids aériens dans la Syrie en guerre afin de viser ce qu'il présente comme des installations iraniennes et des livraisons d'armes destinées au Hezbollah libanais.