Neige et vents violents, la tempête Gabriel touche la France

Quelque 20.0000 foyers étaient privés d'électricité mardi en fin de soirée en Nouvelle-Aquitaine (sud-ouest) en raison de cette tempête, a indiqué le fournisseur d'énergie Enedis.



Des vents violents ont provoqué des chutes d'arbre et de fils électriques. Dans les Landes, des arbres sont tombés sur deux maisons et une voiture dans trois communes différentes, sans faire de victime, ainsi que sur une ligne à haute tension.



Sur le littoral du sud-ouest du pays, Météo-France a enregistré des rafales à 132 km/h à l'île de Ré et au Cap Ferret.



Plusieurs liaisons de bacs sur l'estuaire de la Gironde ont été interrompues, des vols ont été annulés à l'aéroport de Biarritz et le trafic ferroviaire à Bordeaux a été retardé ou interrompu.



Une vingtaine de vols devaient être annulés mardi soir à l'aéroport de Paris-Orly, et sur les rails la SNCF a activé son plan grand froid, tout comme les transports publics parisiens.



La tempête Gabriel devrait ensuite traverser le pays de l'ouest vers le nord-est, en perdant de la vigueur.



Voitures déportées par le vent, chutes d'arbres, coupures d'électricité ou de téléphone... Les autorités ont lancé des appels à la prudence face aux multiples risques.



Au nord de la dépression, c'est la neige qui remplace le vent. Les premiers flocons sont tombés mardi après-midi sur la Bretagne, mais les chutes de neige devaient se décaler vers l'est en se renforçant dans la soirée de mardi et dans la nuit.



"Au bout du compte, il faut s'attendre demain matin (mercredi) à une couche de neige lourde de 5 à 10 cm notamment sur l'Ile-de-France", a indiqué à l'AFP le prévisionniste de Météo-France François Jobard, évoquant une neige "collante" et un épisode "plus intense" que celui de la semaine dernière.



La circulation des poids lourds est interdite ou limitée dans plusieurs régions et les transports scolaires seront suspendus mercredi, notamment dans toute la région des Hauts-de-France (nord), en Bourgogne (est) et dans des départements proches de Paris.