"Ne faites pas l'idiot!": l'incroyable lettre de Trump à Erdogan

Trouvons un bon accord", suggère M. Trump dans cette missive de quatre paragraphes dévoilée mercredi mais datée du 9 octobre, dont l'authenticité a été confirmée à l'AFP. Elle a donc été adressée au président turc le jour où il a lancé ses troupes à l'assaut des Kurdes dans le Nord de la Syrie.



"Vous ne souhaitez pas être responsable du massacre de milliers de personnes, et je ne veux pas être responsable de la destruction de l'économie turque --ce que je ferais (si nécessaire)", écrit le président américain.



"L'Histoire vous jugera d'un oeil favorable si vous agissez de façon juste et humaine. Elle vous considérera à jamais comme le diable si les choses se passent mal", met en garde M. Trump sans autre précision.



"Ne jouez pas au dur ! Ne faites pas l'idiot !", conclut le locataire de la Maison Blanche. "Je vous téléphonerai plus tard".