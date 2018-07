Naufrage au sud de la Thaïlande : 17 corps repêchés et 39 disparus

Après des chiffres contradictoires sur le nombre de passagers, les autorités locales ont également indiqué que le bateau, le «Phoenix», transportait 105 passagers, la plupart des touristes chinois, avec 12 membres d’équipage et des guides touristiques. Le corps d’une première victime du naufrage a été repêché jeudi soir.



Les autorités maritimes de Phuket ont annoncé avoir interdit la sortie des bateaux des leurs ports d’attache en raison des conditions météorologiques dangereuses.



Plusieurs vedettes et des dizaines de plongeurs participent toujours à l’opération de sauvetage qui se concentre autour du lieu où a coulé le bateau.



Deux bateaux, qui transportaient des dizaines de touristes, ont coulé au large de la célèbre station touristique de Phuket (une île de la mer d’andaman à 860 km au sud de Bangkok) quand ils ont été pris dans une violente tempête de mousson accompagnée d’une forte houle.



Pour le second bateau, un voilier qui transportait 39 personnes, les autorités locales ont indiqué que l’ensemble des passagers ont été secourus.



Dans un incident distinct, les autorités locales ont annoncé que deux ressortissants russes qui pratiquaient du jet-ski ont au large de Phuket ont été portés disparus dans la tempête depuis jeudi.



La marine thaïlandaise a également indiqué que ses vedettes ont du secourir et assister plusieurs autres bateaux mis en difficulté par la tempête tropicale. Les bateaux en question auraient ignoré une alerte météo qui annonçait la tempête et une mer très agitée.