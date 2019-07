Naufrage au large de la Tunisie: plus de 80 migrants portés disparus, selon l'OIM

Plus de 80 personnes parties de Libye ont fait naufrage au large de la Tunisie, a indiqué jeudi à l'AFP un responsable de l'Organisation internationale des migrations (OIM), qui a pu rencontrer l'un des trois rescapés arrivés en Tunisie mercredi.



Ce rescapé, un Malien d'une vingtaine d'années "encore en état de choc", a indiqué que leur bateau avait fait naufrage lundi soir, et qu'il avait dans son cas été sauvé in extremis, a précisé Wajdi Ben Mhamed, responsable de l'OIM pour le sud de la Tunisie. "Il ne sait pas ce que sont devenus les autres, ils sont portés disparus, il y a une probablité qu'ils soient morts noyés", a-t-elle ajouté.