Nasser Bourita tient une série d'entretiens bilatéraux à New York

Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita a eu, mardi à New York, une une série d'entretiens avec ses homologues de plusieurs pays, en marge du débat général de la 74ème session de l' Assemblée générale des Nations-Unies.



Ces entretiens ont porté notamment sur le renforcement de la coopération bilatérale ainsi que sur différentes questions de portée régionale et internationale.



M. Bourita a ainsi tenu une rencontre avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, M. Josep Borell, au cours de laquelle les deux parties ont examiné une série de questions d’intérêt commun et régional.



Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a également eu des entretiens avec son homologue autrichien, M. Alexander Schallenberg.



Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, M. Schallenberg s’est félicité des "très bonnes et très anciennes" relations liant les deux pays, rappelant que l’Autriche "a été l’un des premiers pays à avoir établi des relations diplomatiques avec le Maroc".



Le chef de la diplomatie autrichienne a indiqué que son entretien avec M. Bourita a été l’occasion de "faire un tour d'horizon des relations bilatérales ainsi qu'avec l’Union européenne", plaidant en faveur d'un renforcement des liens entre les deux pays à tous les niveaux.



M. Bourita a eu ensuite des entretiens avec la ministre des Affaires étrangères et des Relations publiques du Soudan du Sud, Awut Deng Acuil, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parilla, et la ministre des Affaires étrangères du Soudan, Asma Mohammed Abdalla.