Nasser Bourita s'entretient à Rabat avec Pierre Moscovici

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, s'est entretenu, jeudi à Rabat, avec le Commissaire européen en charge des Affaires économiques et financières, de la Fiscalité et des Douanes, M. Pierre Moscovici.



Au cours de cet entretien, les deux responsables ont souligné leur attachement au partenariat stratégique qui lie le Maroc et l'Union européenne (UE), à la préservation de ses acquis importants ainsi qu’à son développement à l’avenir.



Il est à signaler que M. Moscovici effectue, les 02 et 03 mai courant, une visite de travail au Maroc.