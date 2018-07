Nasser Bourita s’entretient à Pékin avec le Chef de la diplomatie chinoise

Le Ministre marocain des affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita, s’est entretenu, mardi à Pékin, avec le Conseiller d'Etat, Ministre des affaires étrangères de la République Populaire de Chine, M. Wang Yi, au sujet du suivi de la mise en œuvre du Partenariat Stratégique signé en mai 2016 par le Roi Mohammed VI et le Président chinois, M. Xi Jinping.



L’entretien, qui s’est déroulé en marge des travaux de la 8ème réunion ministérielle du Forum Sino-Arabe, a également porté sur l'adhésion du Maroc à l'initiative "Ceinture et Route".



Les deux parties ont souligné que, grâce à la volonté des deux Chefs d’Etats, la coopération bilatérale a atteint, sur le plan politique, un niveau d’excellence exceptionnel, caractérisé, notamment par la solidarité, la confiance, le respect et le soutien mutuels sur les questions nationales d’intégrité territoriale et de souveraineté des deux pays, ainsi que par la convergence de vues sur les questions régionales et internationales.



Les deux responsables se sont également félicités de la dynamique enclenchée depuis la visite Royale à Pékin qui a impulsé les relations commerciales bilatérales, contribué à l’augmentation de 400 % du nombre de touristes chinois ayant visité le Royaume, de 80 % du volume des investissements chinois et de 20 % du volume des échanges commerciaux. Une dynamique qui a permis à la Chine de devenir le troisième partenaire du Maroc qui est désormais le premier partenaire de la Chine en Afrique du Nord.



Dans le contexte de la célébration cette année du soixantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, les deux Ministres ont passé en revue les actions à entreprendre, les projets à mener et les initiatives à lancer pour renforcer le partenariat bilatéral.