Nasser Bourita s'entretient à New York avec son homologue russe Sergey Lavrov

Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, a eu des entretiens bilatéraux, jeudi au siège de l’ONU à New York, avec son homologue russe Sergey Lavrov, en marge de la 73ème session de l’Assemblée Générale des Nations-Unies.



M. Bourita s’est également entretenu jeudi avec les ministres des Affaires étrangères de la Pologne, M. Jacek Czaputowicz, du Danemark, M. Anders Samuelsen, du Chili, M. Roberto Ampuero, de l’Indonésie, Mme Retno Lestari Priansari Marsudi, du Vietnam, M. Pham Binh Minh, et de Chypre, M. Nikos Christodoulides.



Le ministre a aussi rencontré au cours de la journée le Secrétaire général adjoint des Nations-Unies et Chef du Bureau de lutte contre le terrorisme de l’ONU, M. Vladimir Voronkov.