Nasser Bourita rencontre les compétences marocaines établies à Singapour

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita, qui effectue une visite de travail à Singapour, a tenu mardi une rencontre avec les compétences marocaines établies dans la Cité-Etat, dont de hauts cadres et responsables opérant dans des entreprises Singapouriennes, des multinationales et des organisations internationales ayant siège à Singapour.



"Je souhaite que la communauté marocaine résidant à Singapour s’érige en force de proposition et joue un rôle de trait d’union entre le Maroc et le pays d’accueil, en devenant des acteurs de rapprochement et de développement des relations économiques avec la Mère-Patrie", a affirmé M. Bourita, qui s’exprimait lors de cet échange organisé à l’initiative de l’Ambassade du Maroc à Singapour (avec résidence à Jakarta).



Après avoir mis en avant la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les Marocains installés à l’étranger, le ministre a souligné que le Souverain place le capital humain marocain, où qu’il soit, au cœur des stratégies de développement du Royaume.



Il a, par ailleurs, appelé à mener une réflexion conjointe visant, autant que possible, la dématérialisation de certaines prestations consulaires, tirant profit des possibilités offertes par les nouvelles technologies.



Et de préciser que les associations des Marocains résidant à l’Étranger et notamment à Singapour sont appelées à soutenir et à accompagner les actions et initiatives menées par les différentes institutions publiques, compte tenu de l’expertise, du savoir-faire et des réseaux de relations dont disposent les compétences marocaines à l’étranger.



En parallèle, les membres de la diaspora marocaine à Singapour présents à cette rencontre ont réaffirmé leur fidélité au trône Alaouite et leur indéfectible attachement à la patrie, ainsi que leur entière disposition à servir leur pays d’origine.



Ils ont, aussi, fait part à M. Bourita de la récente création de la Chambre Marocaine de Commerce et d’Industrie à Singapour, "MorCham Singapour", qui compte mettre en œuvre, en coordination avec l'Ambassade du Royaume a Jakarta ainsi qu’avec les ministères et organismes marocains concernés, un plan d’action comportant les activités économiques, culturelles et de promotion de l’image du Royaume à Singapour et en Asie du Sud-Est de manière générale.



Lors de la même rencontre, l’Ambassadeur du Maroc à Singapour (avec résidence à Jakarta), M. Ouadia Benabdellah, a présenté à M. Bourita un bref aperçu sur les caractéristiques de la communauté marocaine résidant à Singapour et les diverses hautes compétences qu’elle recèle.



"MorCham Singapour" vise a créer des synergies entre les membres de la communauté marocaine à Singapour pour exploiter au mieux les opportunités d’affaires, d’investissements et d’échanges multisectoriels.



La rencontre s’est déroulée en présence notamment de l’Ambassadeur Directeur des Affaires asiatiques et de l'Océanie, Abdelkader El Ansari et de l’Ambassadeur Directeur Général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), Mohamed Methqal.