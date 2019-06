Nasser Bourita réitère la position claire du Maroc en faveur de l'unité et de la stabilité du Mali

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec son homologue malien Tiébilé Dramé, le ministre a également exprimé le soutien du Maroc "aux actions menées pour que le peuple malien puisse vivre dans la quiétude et pour assurer son propre développement et reprendre son rôle régional qui a toujours été important entre le Sahel et l’Afrique du nord".



M. Bourita a mis en avant les relations fortes ancrées dans l’histoire et riches par leur dimension humaine unissant le Maroc et le Mali, relevant que les visites du Roi Mohammed VI à Bamako en 2013 et 2014 ont constitué un tournant dans ces relations bilatérales et ont donné une forte impulsion à la coopération entre les deux pays.



Après avoir remercié M. Dramé d’avoir choisi le Maroc pour son premier déplacement dans le continent africain depuis sa nomination , M. Bourita a réaffirmé l’attachement du Royaume à la spécificité des relations avec le Mali, faisant savoir que les entretiens avec son homologue malien ont porté sur les moyens à même de renforcer cette coopération et d'aller plus en profondeur pour construire un partenariat basé sur la clarté et l’ambition et en faveur des deux peuples.



L’entretien a été en outre l’occasion d’évoquer la nécessité de renforcer le dialogue politique, d’explorer différentes pistes de coopération économique et sectorielle bilatérale et d’insister sur l’importance de renforcer la coordination au niveau des instances régionales et internationales, a poursuivi M. Bourita.



Les discussions ont aussi porté sur des questions régionales, a-t-il dit, faisant état d’une large convergence de vues entre les deux pays concernant ces questions.