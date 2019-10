Nasser Bourita reçu en audience par la Présidente de Singapour

Le Ministre marocain des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, M. Nasser Bourita, qui effectue une visite de travail à Singapour, a été reçu en audience, mardi, par Mme Halimah Yacob, Présidente de la République de Singapour.



Lors de cette audience, M. Bourita a transmis les salutations du Roi Mohammed VI à la Présidente de Singapour, ainsi que Ses vœux de prospérité et bien-être au peuple singapourien.



De son côté, Mme Halimah Yacob a demandé à M. Bourita de transmettre ses sentiments d’estime et de considération au Souverain, ainsi que ses souhaits de progrès et de stabilité pour le Royaume du Maroc.



Elle a également fait part de l’importance qu’elle accorde au développement des relations amicales entre les deux pays, appelant les opérateurs économiques à saisir les opportunités importantes offertes par les économies des deux pays. Mme Yacob a relevé l’importante de l’échange régulier des visites de haut niveau des responsables des deux pays.



S'agissant de la politique étrangère du Royaume, la Présidente de Singapour a fait part de son appréciation pour le rapprochement amorcé par le Maroc vis-à-vis de l’ASEAN, soulignant que son pays peut légitimement constituer un pont d’accès à cet espace dynamique et prometteur.



Elle a appelé, à cet égard, à trouver des synergies entre le Maroc et Singapour dans le cadre de la lutte contre le radicalisme religieux et du traitement des causes profondes de l’extrémisme. Dans le même cadre, M. Bourita a mis en relief le rôle joué par le Roi, en tant que Commandeur des Croyants, pour la défense des valeurs de l’Islam modéré et du juste milieu, se félicitant de la création de l'Institut Mohammed VI de formation des Imams prédicateurs et des prédicatrices qui se charge de former des oulémas nationaux, ainsi que ceux originaires de nombreux pays africains, européens et asiatiques.



Sur le volet socio-économique, le ministre marocain a évoqué les grands chantiers de développement lancés par le Maroc qui sont salués par des instances internationales.



L'audience s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur du Maroc à Singapour (avec résidence à Jakarta), Ouadia Benabdellah, de l’Ambassadeur Directeur des Affaires asiatiques et de l'Océanie, Abdelkader El Ansari et de l’Ambassadeur Directeur Général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), Mohamed Methqal.