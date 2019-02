Nasser Bourita prend part à Bruxelles à la réunion ministérielle UE-Ligue Arabe

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a pris part, lundi à Bruxelles, à la réunion ministérielle Union Européenne-Ligue Arabe.



Cette réunion a été coprésidée par Federica Mogherini, haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Al-Dirdiri Mohamed Ahmed, ministre soudanais des Affaires étrangères (qui exerce actuellement la présidence de la partie arabe au niveau ministériel) et Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue des Etats arabes.



Les ministres ont axé notamment leurs travaux sur un certain nombre de questions régionales, ainsi que sur les défis mondiaux auxquels l'Europe comme le monde arabe sont actuellement confrontés, tels que le terrorisme, le changement climatique, les migrations et les situations en matière de droits de l'homme.



Les participants à cette réunion ont également fait part de leur volonté de renforcer le partenariat entre l'Europe et le monde arabe pour consolider la paix et la stabilité, garantir la sécurité, favoriser le développement économique, social et technologique, et continuer de renforcer et de promouvoir le multilatéralisme et un ordre fondé sur des règles.



Les sujets de la migration, les changements climatiques, la crise en Libye et la situation dans les territoires palestiniens occupés ont également focalisé l'attention des participants à cette réunion.



Ils ont également planché sur les préparatifs du premier sommet UE-Ligue des États arabes qui aura lieu les 24 et 25 février à Charm El Cheikh en Egypte.