Nasser Bourita copréside à Mascate avec son homologue omanais la 5ème Commission mixte maroco-omanaise

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, co-préside à Mascate avec son homologue omanais, Youssef Bin Alawi, les travaux de la 5ème commission mixte maroco-omanaise (6-7 janvier).



Créée en 1995, la Commission était présidée par des ministres de départements techniques. Il s'agit de sa première réunion sous la présidence des ministres des Affaires étrangères des deux pays.



La Commission avait tenu sa dernière session en décembre 2010 sous la présidence du ministre marocain de l'Emploi et de la formation et son homologue omanais.



Cette session, marquée par la participation des représentants des secteurs des deux pays, débattra des moyens de développer la coopération bilatérale dans différents domaines économiques, culturels et de l'éducation.



Elle constituera également l'occasion d'échanger les points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.