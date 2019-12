Nasser Bourita: "Le souhait de SM le roi est que le Maroc se tienne aux côtés des Comores"

Selon le ministre, le secteur de la formation restera au cœur de ce partenariat. Les lauréats comoriens des universités marocaines (1281) sont "le ciment de nos relations fraternelles ; cela sans compter que "les Comores sont le pays où l’on parle le mieux le dialecte marocain", après le Maroc".



Quelques 609 nouveaux étudiants sont, aujourd’hui, en formation au Maroc, dont 524 boursiers dans les filières aussi diverses que cruciales

pour les Comores : médicales et paramédicales, ingénierie, sciences et techniques, formation professionnelle, pour ne citer que ces domaines.

Dans le sillage du plan "Comores émergentes", le Royaume offre d’accueillir, d’ici 2030, 3.000 nouveaux boursiers, dont 2.000 aux

universités et 1.000 en formation professionnelle.



A ces effectifs, s’ajoutent les actions de coopération technique et les échanges en faveur de centaines de cadres comoriens, pris en charge par

le Royaume pour effectuer des stages de formation dans des secteurs clés identifiés conjointement, tels que la diplomatie, la pêche et l’agriculture,

l’habitat et l’urbanisme, le transport maritime, les douanes, ainsi que l’eau et l’électrification.



Dans son intervention, le président des Comores s'est félicité de la mobilisation des pays partenaires et amis pour appuyer cette Conférence. "Une mobilisation qui est un témoignage de fraternité, de solidarité et de bonne coopération"



"Les Comores ont besoin du soutien de leurs partenaires pour réaliser le développement inclusif. Et c'est grâce à eux que le pays inaugurera une ère nouvelle porteuse de stabilité socio-économique et politique", a souligné Azali Assoumani.



La Conférence des partenaires au développement des Comores réuni, les 2 et 3 décembre, l’ensemble des partenaires des Comores, les pays amis, la communauté financière internationale (Banque mondiale, FMI, BAD, BID, PNUD…) et les investisseurs potentiels afin de de lever des fonds pour soutenir le développement socio-économique inclusif des Iles des Comores à l’horizon 2030.



Objectif des autorités comoriennes: réunir 4,2 milliards de dollars nécessaire au décollage économique du pays à l'horizon 2030.