Najib El Khadi réélu au poste de vice-président des associations des SG des parlements francophones et arabes

Sa réélection au poste de vice-président de l'association des secrétaires généraux des parlements francophones a eu lieu en marge de l'organisation de la 44-ème session de l'association, qui s'est tenue du 5 au 10 juillet au Quebec, souligne un communiqué de la Chambre.



Il a été, également, réélu comme vice-président de l'association des secrétaires généraux des parlements arabes, lors de la réunion annuelle de l'association tenue les 11 et 12 juillet au siège de la Ligue arabe au Caire.



Ces associations oeuvrent pour renforcer la coopération et l'échange d'expériences et d'expertises entre les administrations des parlements relevant des espaces francophone et arabe, ajoute la même source.