Naissance du collectif d'associations "Morocco l’Ghedd’’ pour réconcilier la jeunesse avec l'engagement

Fidèles à ce qui les unit et devant les résultats très positifs qu’ont connus leurs différentes activités organisées en commun (‘’ L’Arbre aux Livres’’, ‘’Fik l’berd, Hak khoud’’, ‘’Hommage aux Forces de l’Ordre’’…) les Associations Marock’Jeunes (Marrakech), Les Passagers (Oujda), Par-delà les Remparts (Fes), Marocains Pluriels et Marocains Pluriels juniors (Casablanca), Vent Nouveau (Essaouira) ont décidé de se regrouper sous un label commun « Morocco l’Ghedd’’ et constituer ainsi un ‘’Mouvement de Jeunes’’ associatif, culturel, social…dont l’objectif est de créer une

« Dynamique » au sein de notre Jeunesse.



Le collectif a vocation à rassembler d’autres associations de Jeunes qui se reconnaîtront dans leur philosophie, leur esprit, leurs actions.



"Engagement, participation, implication dans la vie associative, la vie culturelle, la vie sociétale …c'est-à-dire tout ce qui « fait » la vie de la Cité, à l’échelon national ou local (quartier, commune urbaine, commune rurale, école, entreprise…) sont les lignes de force de ce mouvement.

Dans le même temps il se fera le tremplin des valeurs de reconnaissance, de respect, de dignité POUR et PAR les Jeunes, afin que ceux-ci soient des acteurs à part entière du développement de notre Pays", indique le communiqué de ces associations.



MOROCCO L’GHEDD a pour objectifs de :

-Constituer un Mouvement d’opinion et d’action - constitué d’associations de Jeunes - qui participera, influencera, proposera, ouvrira des pistes nouvelles et fera entendre la voix de la jeunesse, Apporter un sang neuf à la scène publique au Maroc , «Réconcilier » la jeunesse avec l’engagement, Favoriser l’émergence de nouveaux visages, de nouveaux talents militants, une « nouvelle génération» de leaders, Incarner, « porter » les aspirations, les revendications de la Jeunesse dans un esprit participatif, constructif et ambitieux, Etre une force de propositions et «peser » sur les avis, les décisions concernant la Jeunesse en particulier et la vie de la société en général.