Nadia Fettah Alaoui ouvre la semaine de la gastronomie marocaine au Sénat

Cette manifestation, qui se tient sous le haut patronage du président du Sénat Gérard Larcher, vise à mettre en valeur la gastronomie marocaine, célèbre pour son raffinement et son enracinement dans le patrimoine culturel et culinaire du Royaume.



Un cocktail-dînatoire, offert par l'ONMT et supervisé par le restaurant La Mansouria, est prévue à la questure du Palais du Luxembourg (Sénat) pour célébrer l'une des cuisines les plus appréciées au monde, et ce en présence d’invités de marque, ainsi que du chef des cuisines de l’Elysée, Guillaume Gomez, le chef de la Mamounia et le président des Meilleurs ouvriers de France.