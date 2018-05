Nabil Benabdellah réélu secrétaire général du PPS

Lors de l'opération de vote, M. Benabdellah a obtenu 371 voix des membres du comité central, contre 92 pour l'autre candidat Said Fekkak.



Dans une déclaration à la MAP, M. Benabdellah s'est félicité du succès de ce congrès et "de la confiance que lui ont accordé les congressistes", assurant les militants que le parti poursuivra son action "pour davantage d'acquis, de cohésion et d'efficacité". M. Benabdellah a exprimé son souhait de voir la formation du livre occuper la place qui lui sied sur la scène politique nationale.



Pour sa part, Said Fekkak a affirmé, dans une déclaration similaire, que l'opération de vote a été "un exercice démocratique", soulignant la nécessité de se projeter vers l'avenir pour véhiculer le message du parti qui se veut démocratique, moderne et progressiste. Il a de même fait savoir qu'il poursuivra son militantisme au sein du parti quelle que soit sa position.



Le 10ème congrès national du PPS a approuvé la composition du comité central du parti comportant 487 membres, ainsi que celle du comité du contrôle politique et d'arbitrage, du comité de contrôle financier et du conseil de la Présidence. Les congressistes ont également approuvé le rapport sur le document relatif à la ligne politique du parti qui a pour but d'engager une réflexion sur l'étape que traverse la formation et de prospecter l'avenir dans le cadre des responsabilités politiques, organisationnelles et historiques assumées par le parti.



Le congrès a de même approuvé le rapport du comité du statut après les amendements introduits au projet portant notamment sur l'élection d'un membre supplémentaire à siéger au sein du comité central et représentant les organisations parallèles et des secteurs socioprofessionnels.