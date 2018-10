NBA - LeBron James battu pour ses débuts avec les Lakers

James, 33 ans, a marqué 26 points et capté 12 rebonds pour son premier match officiel avec les Lakers.



Le triple champion NBA a ouvert son compteur personnel de manière spectaculaire: après moins de trois minutes de jeu, il a intercepté le ballon et s'est présenté seul devant le panier de Portland pour inscrire un dunk.



Les Lakers, qui n'ont plus participé aux play-offs depuis 2013, ont connu un passage à vide en 2e période et ne s'en sont pas remis.



Ils ont concédé leur 16e défaite consécutive face à Portland et ont pêché par leur manque d'efficacité à trois points (7 sur 30).



Avant la rencontre, James, qui a disputé les huit dernières finales NBA, avait prévenu que le retour au premier plan des Lakers serait "un long périple".



Depuis ses débuts en NBA, "King James" a toujours perdu son premier match disputé avec une nouvelle équipe, Cleveland en 2003, Miami en 2010, Cleveland à nouveau en 2014 et les Lakers jeudi soir.