Mustapha Fares prend part à la cérémonie d'installation de la première présidente de la Cour de cassation française et à l'ouverture de l’année judiciaire en Espagne

Le président de la Cour de cassation, président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mustapha Fares a pris part dernièrement à la cérémonie d’installation de la première présidente de la Cour de cassation française et à l'ouverture de l’année judiciaire en Espagne.



Selon un communiqué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, M. Fares a pris part, le 6 septembre, sur invitation officielle, à la cérémonie d’installation de la première présidente de la Cour de cassation française, Chantal Arens.



De même, M. Fares a pris part, le 9 septembre, en tant qu’invité d’honneur, à la cérémonie d’ouverture de l’année judiciaire en Espagne, présidée par le Roi Felipe VI.



A l’occasion de sa participation à ces deux événements, M. Fares a eu des entretiens lors desquels il a souligné la profondeur des relations stratégiques liant le Maroc à ces deux pays amis. Il s’est également entretenu avec des présidents de cours suprêmes issus de prestigieuses écoles juridiques internationales, dans la perspective de la consolidation du partenariat et de la coopération bilatérale.



Selon la même source, M. Fares a salué, dans ce cadre, les efforts consentis dans différents domaines afin d’ancrer le partenariat et renforcer la coopération judiciaire, au service de la justice et en consécration des valeurs communes, appelant à l’élaboration d’un programme d’action commun touchant nombre de domaines et questions à dimensions juridique, judiciaire, sociale et de droit.



La participation de M. Fares à ces deux cérémonies reflète la solidité des relations institutionnelles entre le Maroc et les deux pays, l’histoire judiciaire commune et la ferme volonté d’aller de l’avant vers des horizons d’avenir prometteurs.