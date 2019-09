Municipales : nouvelles investitures de LREM, dont la députée Valérie Oppelt à Nantes

La République en marche a investi mercredi 46 nouvelles têtes de liste pour les municipales de mars, dont la députée Valérie Oppelt, à Nantes, qui devrait affronter la sortante PS Johanna Rolland.



Depuis juin, le parti présidentiel a investi 183 têtes de liste dans des communes de plus de 9.000 habitants.



Dans cette nouvelle salve, plusieurs personnalités issues de la gauche ont reçu l'onction des marcheurs: à Auxerre, LREM a donné son "soutien" au maire sortant, Guy Ferez, ex-PS, alors qu'à Bergerac (Dordogne), le conseiller municipal d'opposition Fabien Ruet, qui avait reçu l'investiture du Parti socialiste, a lui-aussi reçu le soutien du parti macroniste.



À Saint-Étienne, c'est l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne et international français Patrick Revelli qui défiera le maire sortant Gaël Perdriau. Le footballeur fut autrefois proche du PS.



À Soissons, le leader opposition municipale et ancien premier secrétaire fédéral du PS, Franck Delattre, a reçu le soutien de La République en marche.



Le parti présidentiel a également investi plusieurs personnalités issues de la droite: à Asnières, Alexandre Brugere, adjoint au maire LR Manuel Aeschlimann, mais également conseiller du ministre Gérald Darmanin - lui-aussi ex-LR - a été investi.



À Orléans, LREM soutient le sortant Olivier Carré, ex-LR.



À Chatou (Yvelines), le sortant Éric Dumoulin, jusqu'alors divers droite, a été choisi. Il était autrefois adjoint de l'ancien maire LR Ghislain Fournier, candidat aux législatives de 2017 et battu par la marcheuse Marie Lebec.



À Marly-le-Roi (Yvelines), la première adjointe sortante Noëlla Arnaudo représentera LREM, alors que, dans ce même département, le soutien présidentiel a été donné au sortant Arnaud Pericard, ex-LR, à Saint-Germain-en-Laye.



À Béziers (Héraut), la conseiller municipal d'opposition Pascal Resplandy affrontera le maire sortant Robert Ménard, soutenu par le RN. M. Resplandy avait déjà reçu le soutien du MoDem et d'Agir.



À Arles (Bouches-du-Rhône), ville actuellement dirigée par le PCF mais identifiée comme "prenable" par le Rassemblement national, c'est la députée Monica Michel qui sera tête de liste LREM. Elle affrontera notamment la candidature indépendante de l'ancien président de France télévisions Patrick de Carolis.



- Candidats MoDem et UDI -



À Blois, LREM a choisi le chef de file du MoDem Etienne Panchout; à Bègles (Gironde), l'animateur local LREM François Jamet; au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), le MoDem Marc Boniface; et à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), le MoDem Thomas Maubert.



A Bourg-en-Bresse, l'assistant parlementaire Michaël Ruiz tentera de succéder au sortant socialiste Jean-François Debat.



A Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), le sortant UDI Patrick Donath a été choisi par La République en marche. De même, à Vernouillet (Yvelines), le sortant UDI Pascal Collado a reçu le soutien du parti présidentiel.



À Foix, le référent départemental LREM Jérôme Azema a été investi.



La République en marche a encore donné son investiture à Julien Quinard à Belley (Ain), Emmanuelle Plougoulm à Blanquefort (Gironde), Sandra Imperiale à Bouguenais (Loire-Atlantique), Sébastien Perotelle à Colombes (Hauts-de-Seine), Anthony Le Bras à Concarneau (Finistère) François Fedini à Couëron (Loire-Atlantique), Jean-Louis Yguel à Divonne-les-Bains (Ain), Maxime David à Dreux (Eure-et-Loir), Nadine Jimenez à Eysines (Gironde), Olivier Lafaye à L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), Claudine de Brassier à Lanester (Morbihan), Gaël Cornec à Lannion (Côtes-d'Armor), Damien Rousseau au Bouscat (Gironde), Pascale Protiere à Miribel (Ain), Didier Boisseau à Montmagny (Val-d'Oise), Philippe Charlot à Saint-Martin-d'Hères (Isère), Jonas Maury à Triel-sur-Seine (Yvelines), Matthieu Annereau à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) et Jessy Robert à Vertou (Loire-Atlantique).



La commission nationale d'investiture de La République en marche a également soutenu Moncef Jendoubi à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), Jean-Claude Pardal à Bourgoin-Jallieu (Isère), Alban Delforge à Chauny (Aisne), Damien Bertrand à Cognac (Charente), Fabienne Sarrat à Echirolles (Isère), Olivier Rajzman à Malakoff (Hauts-de-Seine) et Dominique Baert à Wattrelos (Nord).