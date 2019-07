Municipales à Paris : Mahjoubi jette l'éponge et rejoint Villani

L'ex-secrétaire d'État au Numérique, Mounir Mahjoubi, a retiré mercredi sa candidature à l'investiture LREM pour les municipales à Paris, et rejoint le député Cédric Villani, à quelques jours du grand oral des candidats devant la commission d'investiture.



"Comme on porte les mêmes valeurs, il ne fallait pas gâcher les choses et être capable de les faire entendre le plus fort possible", a déclaré Mounir Mahjoubi, dans un entretien accordé au Parisien.



"Depuis la tribune commune" publiée dans le JDD il y a quelques semaines, et co-signée par Cédric Villani, Mounir Mahjoubi, Hugues Renson et Anne Lebreton pour la mise en place d'une "consultation citoyenne", "Cédric Villani et Mounir Mahjoubi échangeaient régulièrement, ainsi que leurs équipes, pour partager leurs points de vue et orientations", a ajouté une source proche, interrogée par l'AFP.



"Merci à Mounir Mahjoubi pour sa confiance et son soutien", a publié sur Twitter Cédric Villani, estimant qu'avec M. Mahjoubi, ils partagent et portent "une vision et des valeurs communes". "C'est sur un projet +éco-progressiste+, humaniste et solidaire que nous rassemblons pour apporter le renouveau à Paris", a-t-il ajouté.



De son côté, l'ancien porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, également en lice et réputé favori, a estimé auprès de l'AFP que "le ralliement de Mounir Mahjoubi à Cédric Villani est assez naturel puisqu'ils portent le même projet politique".



La Commission nationale d'investiture (CNI) de La République en Marche doit recevoir mardi tous les candidats parisiens pour un grand oral. À l'issue de ces entretiens, la CNI pourrait rendre sa décision dès mercredi.



Selon un récent sondage BVA pour La Tribune, Orange, LCI et RTL, Cédric Villani et Benjamin Griveaux font exactement le même score au premier tour des municipales (25 %), devançant de 4 points la liste conduite par Anne Hidalgo (PS), dont la candidature à sa réélection fait peu de doute.