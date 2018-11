Mozambique: inauguration d'un pont géant construit et financé par la Chine

Le pont, qui a coûté 785 millions de dollars (692 millions d'euros), a été financé à 95% par des prêts chinois. Il s'élève à 141 mètres au-dessus de la Baie de Maputo, entre la capitale et le district de Catembe, jusqu'à présent reliés uniquement par un ferry.



Avec la construction de ce pont, "la connexion entre le nord et le sud de l'Afrique par la route et à travers notre pays est garantie", a déclaré Filipe Nyusi lors de l'inauguration, estimant que cela devrait également favoriser le tourisme.



La construction de ce pont suspendu par l'entreprise chinoise Road and Bridge Corporation a débuté en juin 2014.



L'ambassadeur de Chine au Mozambique, Su Jian, qui assistait à l'inauguration, a indiqué que le Mozambique est une priorité en termes de politique étrangère pour Pékin.