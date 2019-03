Moussaoui: la visite du pape à l'institut Mohammed VI de la formation des imams, une "reconnaissance de la dimension" de cette institution

Invité par le roi Mohammed VI, Commandeur des croyants au Maroc les 30 et 31 mars, la visite du pape François à l'institut Mohammed VI de la formation des imams et des morchidates de Rabat est une "forme reconnaissance de la dimension de cet institut prestigieux et ce qu'il représente", a souligné le président de l'Union des mosquées de France (UMF), Mohammed Moussaoui.



Des étudiants et étudiantes venant notamment de France et d’Afrique se forment au sein de cette institution.



Le président de l'UMF a également souhaité que la visite pape François soit un "temps fort' comme celle du pape Jean-Paul II en 1985 qui a marqué toute une génération.