Moulay Rachid préside la cérémonie d'ouverture de la 3è édition de l'événement "Le Maroc à Abu Dhabi"

Le Prince Moulay Rachid a présidé, mardi à Abu Dhabi, la cérémonie d'ouverture officielle de la troisième édition de l'évènement "Le Maroc à Abu Dhabi", organisé jusqu'au 19 mars, sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI.



A son arrivée au Centre national des expositions d'Abu Dhabi qui abrite cette importante manifestation culturelle, le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Son Altesse Cheikh Hazza Ben Zayed Al Nahyane, Vice-président du Conseil exécutif de l’Emirat d’Abu Dhabi, qui a présenté à Son Altesse Royale les membres du conseil exécutif de l’Emirat.



Par la suite, le Prince Moulay Rachid a été salué par Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, Mohamed Ait Ouali, Ambassadeur du Roi aux Emirats Arabes Unis, Mehdi Qotbi, Président de la Fondation nationale des musées, Abdellah Adnani, Directeur général de la Maison de l’artisan, et Rachid Hamzaoui, Directeur général par intérim de l’Office national marocain du tourisme.



Son Altesse Royale a ensuite effectué une tournée dans les différents pavillons aménagés à l’occasion de ce grand événement qui se tient sous le thème « Le Maroc vous ouvre ses portes ».



Cette manifestation constitue l’occasion de mettre en avant les différentes facettes du patrimoine marocain authentique: artisanat, architecture, antiquités, musique, gastronomie et tenues traditionnelles.



Le programme de cette manifestation comprend notamment une exposition de produits de l'artisanat marocain, parfaite illustration du patrimoine séculaire du Royaume, et qui reflètent la dextérité de l’artisan marocain.



A cette occasion, la Fondation nationale des musées expose pour la première fois en dehors du Maroc des pièces d’art uniques issues des différents musées du Royaume et qui témoignent de la richesse et de la diversité du patrimoine marocain aux multiples affluents culturels et civilisationnels.



Cette manifestation d’envergure propose également des spectacles de musique et des défilés de tenues marocaines dans une ambiance festive pour faire connaitre des aspects du mariage marocain tout en mettant en avant la gastronomie du Royaume avec l'organisation d'un événement quotidien où se mêlent authenticité, modernité et créativité.



Le public aura aussi l’occasion de découvrir un stand artistique inédit dédié aux jeunes créateurs dont les œuvres modernes et créatives s'inspirent du patrimoine marocain authentique.



Cette grande manifestation culturelle, organisée sous l'égide du ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, s'inscrit dans le cadre des relations distinguées et de longue date entre le Royaume du Maroc et les Emirats Arabes Unis couvrant les domaines politique, économique, médiatique, touristique et culturelle.



L'événement "Le Maroc à Abu Dhabi" offre l’opportunité de rapprocher la société émiratie du patrimoine et de la culture marocaines, en tant que piliers essentiels de l’histoire et de la civilisation du Royaume et marques de son identité séculaire.



Les deux précédentes éditions de cet événement ont connu un franc succès auprès des Emiratis et des résidents.





Atlasinfo avec MAP