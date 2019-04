Moscou envisage de simplifier l'accès à la nationalité russe pour les Ukrainiens (Poutine)

La Russie envisage de rendre plus facile l'obtention de la citoyenneté russe pour tous les Ukrainiens, a déclaré samedi à Pékin le président russe Vladimir Poutine.



"Nous pensons à octroyer la nationalité d'une manière simplifiée à tous les citoyens de l’Ukraine, pas seulement aux résidents des républiques de Lougansk et de Donetsk", a déclaré M. Poutine à la presse, faisant référence aux républiques séparatistes non reconnues par la communauté internationale.



La Russie a simplifié mercredi l'octroi de la nationalité russe aux habitants des régions séparatistes de l'Ukraine, une mesure dénoncée par Kiev.