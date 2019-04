Mort du rockeur Dick Rivers le jour de ses 74 ans

Le chanteur de rock français Dick Rivers est décédé d'un cancer mercredi, le jour de son 74e anniversaire, a appris l'AFP auprès de son manager.



L'ex-leader du groupe Les Chats sauvages "s'est éteint cette nuit d'un cancer à l'hôpital américain", a précisé Denis Sabouret.



Connu notamment pour sa célèbre "banane", Hervé Forneri de son vrai nom, était l’un des plus célèbres ambassadeurs du rock’n’roll à la française au début des années 1960 avec Johnny Hallyday et Eddy Mitchell. Contrairement à ces anciens des yéyés, lui était résolument resté ancré dans cette esthétique sans s'essayer au chanteur de variété, quitte à être bien moins médiatisé.



Toute sa vie d'artiste, il tentera de marcher dans les pas de ses idoles, qui ont pour nom Elvis Presley, Johnny Cash, Gene Vincent, Jerry Lee Lewis dont les tubes lui ont permis d'apprendre à parler l'anglais et de chanter assez souvent dans leur langue



Auteur de 35 albums, en 55 ans de carrière, il a connu le succès dans les années 60 et 70, avec des tubes tels que "Est-ce que tu le sais?", adapté de "What'd I Say" de Ray Charles et "Twist à Saint-Tropez" avec Les Chat Sauvages, ou "Tu n'es plus là", "Rien que toi" ou "Maman n'aime pas ma musique" en solo.



A partir des années 80, il est bien moins visible, ses succès sont plus rares, tels "Nice baie des Anges" et il apparaît comme le parent pauvre des ex-idoles yéyés, là où Johnny, Eddy et Jacques Dutronc remportent toujours autant de succès, quand il n'est pas singé - gentiment - par Antoine de Caunes dans l'émission "Nulle Part Ailleurs" de Canal+.



L'an passé, Dick Rivers s'était toutefois fait remarquer dans un duo réussi avec Julien Doré pour la reprise du tube de Rose Laurens "Africa", dans lequel il rappelait que sa voix grave et profonde avait finalement peu d'équivalent en France.