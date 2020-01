Mort de Soleimani : l'Iran convoque le chargé d'affaires allemand

Le chargé d'affaires allemand à Téhéran a été convoqué dimanche au ministère des Affaires étrangères iranien après des remarques "inacceptables" de "certains responsables allemands" sur la mort du général Qassem Soleimani tué vendredi par les Etats-Unis en Irak, indique un communiqué officiel.



Lors de l'entretien, Téhéran a fait part de sa "vive protestation" au diplomate, indique le ministère.



Vendredi, une porte-parole de la chancellerie allemande, Ulrike Demmer, avait déclaré que la frappe américaine ayant tué le général iranien était "une réaction à une série de provocations militaires dont la responsabilité incombe à l'Iran".



Tout en exprimant sa "grande inquiétude" après la mort du général Soleimani et en appelant à la "désescalade", Mme Demmer avait ainsi fait allusion à des attaques ayant visé des pétroliers étrangers autour du détroit d'Ormuz à la fin du premier semestre 2019 et à un raid aérien contre des installations pétrolières saoudiennes en septembre.



Berlin, comme Washington, impute ces attaques à Téhéran, qui nie toute responsabilité.



Pour la République islamique, de telles remarques sont "injustes, irréfléchies et nuisibles", écrit le ministère.



Les autorités ont rappelé au chargé d'affaires allemand que le général "martyr Soleimani est respecté non seulement en Iran mais aussi dans la région et au niveau international comme le héros de la lutte contre le terrorisme" et le groupe jihadiste Etat islamique (EI) en Syrie et en Irak, ajoute le texte.



Architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, Soleimani, commandant de la branche des Gardiens de la Révolution iraniens chargée des opérations extérieures de la République islamique, a été tué vendredi par une frappe aérienne américaine devant l'aéroport international de Bagdad.



L'Allemagne est avec la France et la Grande-Bretagne l'un des trois Etats européens parties à l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015 qui menace de voler en éclat depuis que les Etats-Unis s'en sont retirés unilatéralement en 2018, et plus encore avec la nouvelle montée de tension provoquée par l'assassinat de Soleimani.