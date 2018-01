Mort de Paul Otchakovsky-Laurens, fondateur de la maison d'édition française P.O.L.

Paul Otchakovsky-Laurens, qui a également fait découvrir des auteurs comme Emmanuel Carrère, Marie Darrieussecq ou Camille Laurens, "est mort dans un accident de voiture", a dit à l'AFP le responsable de la communication de P.O.L., Jean-Paul Hirsch.



Né en 1944 à Valréas, dans le sud de la France, Paul Otchakovsky-Laurens a débuté dans l'édition en tant que stagiaire chez Christian Bourgois en 1969, avant de devenir lecteur chez Flammarion en 1970.



C'est en 1977 que les trois lettres P.O.L., ses initiales, deviennent l'acronyme de la collection qu'il crée chez Hachette. Il publie alors plusieurs textes de Georges Pérec dont "La vie mode d'emploi" un an plus tard.



En 1983, il transforme P.O.L. en maison d'édition indépendante, en publiant "Le Livre des ciels" de Leslie Kaplan et "L'Invention du corps de Saint-Marc" de Richard Millet.



Les couvertures des livres sont immédiatement reconnaissables avec les trois lettres majuscules et points bleus sur fond blanc.



P.O.L publie rapidement Marguerite Duras, notamment "La douleur" en 1985 et "La pluie d'été" (1990).



Dans les années 90, la maison d'édition connaît un grand essor en éditant de jeunes auteurs à succès comme Marie Darrieussecq avec "Truismes" ou encore Martin Winckler avec "La maladie de Sachs".



Se sont greffées depuis au catalogue d'autres valeurs montantes devenues confirmées comme Emmanuel Carrère, découvert avec "L'adversaire" en 2000 ou encore Atiq Rahimi, lauréat du Prix Goncourt pour "Syngué sabour. Pierre de patience" en 2008.



Paul Otchakovsky-Laurens avait réalisé un documentaire fin 2017, "Éditeur" dans lequel il faisait "le récit de sa vocation". (avec afp)