Mort de Ken Dodd, "légende de la comédie" britannique

Le Britannique Ken Dodd, "légende de la comédie", très populaire au Royaume-Uni, est décédé dimanche à l'âge de 90 ans, a annoncé son agent lundi.



Le comédien aux grands yeux clairs et aux cheveux ébouriffés était "l'un des derniers grands noms du music hall", a déclaré son agent, Robert Holmes, à l'agence de presse britannique PA.



Il était célèbre pour ses spectacles de stand-up, parfois accompagné des Diddy Men, des petits hommes portant des vêtements trop grands et colorés.



Accusé de fraude fiscale dans les années 1980, il avait été acquitté en 1989 et plaisantait de l'affaire, qui avait transformé le tribunal en salle de spectacle, plusieurs humoristes étant appelés à témoigner.



Il avait été fait chevalier l'an dernier, en reconnaissance de sa carrière longue de plusieurs décennies et de son engagement associatif.



Originaire de Liverpool, Ken Dodd avait quitté l'hôpital le 27 février après un séjour de six semaines pour une infection pulmonaire. Il avait épousé Anne Jones, sa compagne depuis 40 ans vendredi, deux jours avant de mourir. (afp)