Mort d'Emiliano Sala : le suspect est un pilote

Mercredi soir, la police britannique a annoncé avoir arrêté un homme de 64 ans, originaire du Yorkshire (nord de l'Angleterre), pour homicide involontaire. Le suspect a ensuite été relâché dans la même journée mais continue de coopérer à l'enquête.



L'attaquant argentin, âgé de 28 ans, avait été transféré en janvier vers le club de Cardiff (Pays de Galles). Mais il est décédé quelques jours après, le 21 janvier, lors du crash d'un petit avion qui volait en direction de la capitale galloise et qui s'est abîmé dans la Manche.



D'après le quotidien The Times, le suspect David Henderson est un pilote privé de 64 ans, de York, qui travaillait régulièrement avec Willie McKay, un intermédiaire dont le fils Mark était missionné par le FC Nantes pour trouver un club acheteur pour Sala.



Willie McKay, qui a aidé le joueur à arranger son vol, avait accusé en février le club de Cardiff d'avoir "abandonné" Emiliano Sala. Le club gallois avait de son côté indiqué avoir proposé un vol commercial au joueur qui avait décliné.



Willie McKay avait dit être passé par l'intermédiaire d'un pilote expérimenté, David Henderson, pour organiser le vol. Mais c'est un autre pilote, David Ibbotson, 59 ans, qui était aux commandes de l'avion le jour du crash.



En février, le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) avait établi que cet avion n'était pas autorisé à effectuer des vols commerciaux.



Et selon la BBC, David Ibbotson n'était pas habilité à voler la nuit car il était daltonien et sa licence ne disposait pas de la "qualification au vol de nuit".



Les enquêteurs avaient cependant précisé que David Ibbotson avait déjà transporté d'autres passagers sur la base d'un "partage des coûts", autorisé par la règlementation.



Le corps d'Emiliano Sala a été récupéré le 7 février, alors que celui de David Ibbotson n'a pas été retrouvé.