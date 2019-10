Morocco Royal Tour de saut d’obstacles : L'Autrichien Stefen Eder remporte le prix de la Garde Royale

L'Autrichien Stefen Eder s'est adjugé le prix de la Garde Royale, disputé samedi à la carrière "La Hipica" de Tétouan, dans le cadre de la première étape de la 10è édition du circuit international Morocco Royal Tour (MRT) de saut d'obstacles.



Montant "Cobra 32", l'Autrichien a remporté cette épreuve disputée en une manche et réservée aux chevaux de première catégorie (4étoiles) en réussissant un sans faute en 63sec81/100. Il a devancé le Marocain El Ghali Boukaa qui a bouclé le circuit en 64sec05/100 (sans faute) sur le cheval "Galoubet".



La troisième position est revenue au Britannique Reed Stephenson Jackson, montant "Casparow", qui a réalisé un chrono de 64sec70/100 (sans faute).



Les cavaliers croiseront le fer dimanche matin pour remporter le Prix Feue SAR la Princesse Lalla Amina et le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan.



Le Maroc est représenté par 13 cavaliers de cette discipline (4 étoiles), dont Abdelkebir Ouaddar, seul cavalier marocain à avoir remporté un Grand Prix 5*, de même que le jeune Samy Colman, qui a fait retentir l'hymne marocain au très prestigieux CSIO5* de La Baule en 2017.



La première étape verra également la participation d'Ali Al Ahrach, Leina Benkhraba, Abdeslam Bennani Smires, Col. Zacaria Boubouh, Ghali Boukaa, Majid Djaidi, Amine Sajid, Hicham Radi, Idriss Taoui et Zakaria Boughinioun, qui ont brillé lors des compétitions CSIO4*.



Le Royaume sera également dignement représenté en CSI1* qui rassemblera plus de 30 cavaliers.