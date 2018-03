Morocco Desert Challenge: 700 participants d'une vingtaine de pays au départ d'Agadir mi-avril

"Le MDC est un véritable rallye cross-country qui relie de nouveau une côte à l’autre: de la plage blanche immaculée sur l’océan atlantique jusqu’à la mer méditerranée", indique les organisateurs dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP, l'ultime étape se terminant à Oujda alors que la cérémonie de remise des prix est prévue à Saïdia (22 avril).



Au niveau de la participation, dont 70 pc est composée de pilotes amateurs, les Hollandais (211) sont en tête devant les Belges (98) qui ne sont plus la nationalité la mieux représentée, selon la même source qui relève que la France qui était présente l’année passée avec 45 participants, est massivement présente avec 102 participants cette année. Les Espagnols (32), les Portugais (18), les Anglais (30), et les Italiens (17) montrent encore cette année leur intérêt pour l’événement.



Cette année, les concurrents proviennent aussi de l'Australie, du Japon, de l'Algérie, des Etats-Unis, et de l'Islande. Mais la tendance la plus frappante en 2018, indique-t-on, est la présence de l’Europe de l'Est avec des dizaines de représentants venant de Pologne, de Hongrie, de Slovaquie et de Roumanie.



D'après l'organisateur Gert Duson, ce qui rend ce rallye unique, c'est l’absence de liaison. Entre le début de la première étape et la fin de la dernière, il n'y a littéralement aucune distance. Chaque étape commence et se termine dans un bivouac.



«Nous nous débarrassons du +mal nécessaire+ du monde des rallyes. Ce n'était pas facile, mais sous la devise "tant pis si c’est difficile", après 3 voyages de reconnaissance nous sommes arrivés à une succession parfaite de pistes belles et variées. 0 km de liaison n'est pas seulement notre nouvelle norme; c'est une tendance que beaucoup (devront) suivre », souligne-t-il.



En termes de nombre de véhicules participants, le MDC réunira cette année 30 camions de course, 112 voitures (4x4, SSV & Buggy) et 53 motos et quais.



Le Morocco Desert Challenge commence à Agadir les 13 et 14 avril par deux jours de vérifications techniques et administratives sur la place Al Amal, au cœur de la ville. La première spéciale (prologue) se tiendra le lendemain sur la Plage Blanche à Guelmim.