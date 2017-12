Morbihan : un mort dans une collision entre un TER et une voiture

Une collision mortelle entre un train et une voiture a eu lieu ce mardi 26 décembre près de Lorient, dans le Morbihan. Selon la préfecture, la victime est le conducteur de la voiture. Vers 10 heures, un TER, qui reliait Lorient à Quimper, a percuté la voiture « au passage à niveau 466 », juste à la sortie de la sous-préfecture du Morbihan. « Le conducteur du véhicule léger est décédé. Il n'y a pas de blessé », a précisé la préfecture dans un communiqué.



Selon un témoin cité par le site du quotidien Ouest-France, « le conducteur était stoppé devant la voie » et « il s'est volontairement avancé sur la voie à l'approche du train. Le choc a été terrible, la voiture a été pulvérisée et poussée plusieurs centaines de mètres plus loin ».



La circulation des trains a été interrompue après l'accident dans le sens Lorient-Quimper et « devrait être rétablie vers 14 heures », selon la préfecture. « Les 30 à 40 passagers qui se trouvaient à l'intérieur du train sont indemnes », a assuré la SNCF, avant d'expliquer qu'un autocar allait les prendre en charge. Une enquête a été ouverte par le parquet. Cet accident survient quelques jours après le drame de Millas, une collision entre un bus scolaire et un TER qui a causé la mort de six enfants. (AFP)