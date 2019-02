Moratinos: l'Alliance des Civilisations compte lancer un appel à la paix par la culture à partir du Musée Mohammed VI de Rabat

L’Alliance des Civilisations compte lancer en avril prochain un appel mondial à la paix par la culture à partir du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, haut-lieu de la culture qui reflète la capacité du Royaume du Maroc d'allier modernité et tradition, a annoncé à la MAP le Haut-Représentant pour cette entité des Nations-Unies, Miguel Angel Moratinos.



"J’ai l’intention en tant que nouveau Haut-Représentant pour l’Alliance des Civilisations de me rendre au Maroc durant la première quinzaine du mois d’avril (…) afin de tenir un débat mettant la culture au plus haut niveau de l’agenda politique", a déclaré M. Moratinos, suite à une rencontre à New York avec le Président de la Fondation Nationale des Musées du Maroc, Mehdi Qotbi.



Il a précisé vouloir organiser ce débat au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, en raison de la grande symbolique de ce haut-lieu de la culture qui reflète la capacité du Royaume du Maroc d'allier modernité et tradition. M. Moratinos compte aussi inviter la Directrice générale de l’UNESCO, Mme Audrey Azoulay, à prendre part à ce dialogue de paix, de culture et de valeurs de tolérance et de vivre-ensemble.



Pour l’ancien chef de la diplomatie espagnole et nouveau Haut-Représentant des Nations-Unies pour l’Alliance des civilisations, le choix porté sur Rabat pour abriter cette initiative s’explique par le fait que le Maroc "reflète pleinement l’esprit de l’Alliance", en ce sens que le Royaume a toujours été "un carrefour de civilisations, et une terre de tolérance où ont coexisté de tout temps musulmans, juifs et chrétiens".



"Il s’agit d’un endroit absolument exceptionnel", a estimé M. Moratinos, qui a aussi dit être "honoré" d’avoir été invité en 2014 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’inauguration du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat.



La tenue de ce débat de l’Alliance des Civilisations au Musée Mohammed VI est également une manière de rendre hommage au travail fait par les musées du Maroc, qui sont un lieu de rencontres, de connaissance et de découverte, a conclu M. Moratinos.



M. Moratinos a pris ces fonctions à la tête de l’Alliance des Civilisations le 1er janvier 2019, après avoir été nommé à ce poste par le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en novembre dernier.



L’Alliance des civilisations des Nations-Unies a été créée en 2005 à l’initiative de l'Espagne et de la Turquie, sous les auspices des Nations-Unies, avec pour mission de promouvoir de meilleures relations interculturelles à travers le monde.



Ainsi, pour M. Moratinos, dans un monde troublé et marqué par des tensions culturelles et religieuses, l’Alliance des civilisations est plus nécessaire que jamais pour réduire les tensions et encourager plus de respect et de compréhension mutuelle à travers le monde.