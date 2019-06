Monnaie unique: la Cédéao adopte formellement le nom d'"Eco"

Les chefs d'Etats et de gouvernement de la Cédéao, réunis samedi à Abuja, ont adopté formellement le nom d'"Eco" pour le projet de monnaie unique en Afrique de l'Ouest dont ils souhaitent la création dès 2020.



"Eco a été adopté comme le nom de la monnaie unique de la Cédéao" (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest), est-il écrit dans la déclaration finale de cette rencontre entre représentant des 15 pays membres de l'organisation.



Ce nom avait déjà été évoqué à l'occasion d'une rencontre du comité interministériel des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales de la zone mi-juin à Abidjan (Côte d'Ivoire), tout comme la date de 2020 pour le début de l'implantation.



Le communiqué final adopté samedi à Abuja "réaffirme l'approche graduée (pour l'adoption) de la monnaie unique en commençant par les pays qui atteignent les critères de convergence" - inflation, déficit budgétaire, etc, déjà évoqués lors de rencontres préparatoires.



Le principe d'un régime de change flexible et une politique monétaire centrée sur la maîtrise de l'inflation ont également été formellement adoptés.



Discutée depuis une trentaine d'année, cette monnaie unique entre les 15 pays qui forment la Cédéao - dont huit utilisent le franc CFA, arrimé à l'euro selon une parité fixe garantie par la France, ancien colonisateur de la région - est vue comme un pari risqué par nombre d'analystes, mais serait un symbole politique fort.