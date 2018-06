Mondiale: Radio "France-Maghreb 2" organise une "Khayma Foot" avec la communauté maghrébine de France

Pour vivre l’ambiance des matchs auxquels participent des équipes notamment de Tunisie, du Maroc et d’Egypte, radio France-Maghreb 2 » organise un direct en présence de ses auditeurs parmi la communauté maghrébine de Paris et de sa région autour du match Maroc-Portugal, prévu ce mercredi à 14 heures dans une « Khayma foot » à Montreuil (près de Paris).



« France Maghreb 2 » et son émission de débat d'actualités politiques « Le Grand Forum » organisent une soirée de lancement des festivités des 30 ans de la radio au Cabaret Sauvage Parc de la Villette.



De nombreux invités prestigieux et artistes de renom sont attendus pour célébrer l’évènement dans une ambiance festive et conviviale.