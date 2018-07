Mondial: une victoire des Bleus coûterait cher à leur sponsor chinois

Un sponsor chinois de l'équipe de France de football, qui a promis à ses clients un "remboursement total" de leurs achats en cas de victoire des Bleus au Mondial-2018, a vu son action plonger de 50 % en un mois.



Le fabricant d'électroménager de cuisine Vatti est partenaire de la Fédération française de football (FFF) depuis mars. Il peut à ce titre utiliser l'image de la sélection dans ses campagnes promotionnelles en Chine.



"Si l'équipe de France est championne, Vatti vous offre un remboursement total", proclamait ainsi une publicité diffusée par l'entreprise fin mai sur internet et dans les journaux.



Pour tout achat entre le 1er et le 30 juin d'un "forfait champion", l'entreprise s'engage à "restituer l'intégralité de la somme" dépensée. Le remboursement porterait sur un ensemble de quatre articles d'une valeur totale de 16.100 yuans (2.070 euros).



La publicité était présentée sous la forme d'un contrat solennel, avec sceau officiel, date et signature du PDG. Une autre version comprend le même slogan surmontant des photos d'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Paul Pogba.



Mais l'inquiétude a commencé à gagner les petits actionnaires de Vatti au fur et à mesure des qualifications successives des hommes de Didier Deschamps.



L'action de l'entreprise à la Bourse de Shenzhen (sud de la Chine) a ainsi perdu 51,7 % de sa valeur depuis le 14 juin, date d'ouverture de la Coupe du monde.



"La somme à rembourser pourrait être très importante. Mais elle avait été inscrite à notre budget annuel, ça n'aura pas d'énormes conséquences sur l'entreprise", a assuré début juillet Wang Zhaozhao, un représentant de Vatti, au quotidien boursier China Securities Journal.



La France affrontera la Croatie dimanche en finale de la Coupe du monde.