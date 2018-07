Mondial: l'équipe de France de football reçue à l'Elysée lundi en fin d'après-midi

Les joueurs et l'encadrement de l'équipe de France de football seront reçus lundi en fin d'après-midi à l'Elysée par Emmanuel Macron, au lendemain de leur finale contre la Croatie dimanche à Moscou, a-t-on appris auprès de la présidence.



Les Bleus seront accueillis par le chef de l'Etat et son épouse Brigitte Macron, qui assistent dimanche à la finale au stade Loujniki de Moscou.



Lundi, après un temps d'échange entre les Bleus, leurs familles et le chef de l'Etat, une réception rassemblera, dans les jardins de l'Elysée, un millier de jeunes venant notamment de clubs dont sont issus des joueurs de l'équipe de France.



Seront également présents des jeunes venant d'un centre de vacances des Yvelines que le président de la République avait visité en 2017 et fréquenté par Yannel, un jeune garçon qu'Emmanuel Macron a invité pour la demi-finale, puis pour la finale.



Sont également invités lundi à l'Elysée des sportifs, anciens champions du monde dans plusieurs disciplines, médaillés d'or aux jeux Olympiques et Paralympiques, les équipes de France féminine et masculine de handball, l'équipe de France de rugby des moins de 20 ans, récemment sacrée championne du monde pour la première fois.



Emmanuel Macron, qui s'entretiendra avant la finale avec le président russe Vladimir Poutine, a assisté à la demi-finale remportée (1-0) par les Bleus face à la Belgique mardi à Saint-Pétersbourg. Il avait regardé le quart de finale contre l'Uruguay (2-0) au milieu de 300 jeunes sportifs dans le parc de l'Elysée.



Le chef de l'Etat avait rencontré les Bleus le 5 juin au Centre national de Clairefontaine (Yvelines) avant leur départ pour la Russie. "Une compétition est réussie quand elle est gagnée", avait-il dit.



Mardi, après l'accession des Bleus en finale, des centaines de milliers de personnes ont célébré sur les Champs-Elysées.



Le dimanche 12 juillet 1998, la célèbre avenue parisienne avait été envahie par plus d'un million de personnes venues fêter la première étoile française. La bande à Zidane venait de battre le Brésil par 3 buts à 0, au stade de France.