Mondial féminin: les Pays-Bas en 8es après leur victoire 3-1 sur le Cameroun

Les Pays-Bas se sont qualifiés samedi pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de football après leur victoire 3-1 à Valenciennes face au Cameroun, prenant au passage la tête de leur groupe E.



Les championnes d'Europe ont obtenu leur deuxième victoire en autant de matches grâce à un doublé de Vivianne Miedema (41e, 85e) et un but de Dominique Bloodworth (48e) dans un stade du Hainaut aux tribunes envahies d'orange. Les Camerounaises, qui essuient leur deuxième défaite, ont marqué par Gabrielle Aboudi Onguene (43e).



Avec six points, les "Oranje" sont donc provisoirement premières de leur groupe en attendant le match du Canada (3 pts), qui pourrait aussi se qualifier pour les huitièmes en cas de victoire samedi soir face à la Nouvelle-Zélande à Grenoble.