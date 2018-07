Mondial Russie-2018 : la France et la Belgique en demi-finale

La Seleçao, éliminée, il ne reste plus que des Européens en course. Les autres quarts de finale opposeront samedi la Suède à l'Angleterre (14h00 GMT à Samara) et la Russie à la Croatie (18h00 GMT à Sotchi).



De son côté, la France s'était qualifiée pour les demi-finales, en battant l'Uruguay, privé de son meilleur buteur Edinson Cavani, par 2 buts à 0.



Après avoir éliminé l'Argentine dans l'euphorie et sous une avalanche de buts, les joueurs de Didier Deschamps s’étaient imposés cette fois-ci grâce à une tête du défenseur Raphaël Varane sur un coup-franc (40è) et une frappe lourde d'Antoine Griezmann (61è).



Les Bleus n'avaient plus atteint le dernier carré depuis 2006.



La demi-finale entre les Tricolores et les Diables rouges est programmée mardi à Saint-Pétersbourg.