Mondial Russie-2018 : Victoire de la France face à l'Australie (2-1)

La sélection française s'est imposée face à son homologue australienne par 2 buts à 1, samedi en match de la première journée (groupe C) de la Coupe du monde de football, Russie-2018 (14 juin-15 juillet).



Les Bleus ont ouvert le score du point de penalty par le bais de l'attaquant de l'Atletico de Madrid, Antoine Griezmann à la 58è minute du jeu. Quatre minutes plus tard, Mile Jedinak a égalisé pour l'Australie du même point. Le but victorieux des coqs a été inscrit par Paul Pogba, à neuf minute de la fin du temps réglementaire de la rencontre.



Le deuxième match du groupe opposera, dans l'après-midi, le Danemark au Pérou à Saransk.