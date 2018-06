Mondial Russie-2018 : La Croatie s'impose face au Nigeria (2-0)

La sélection croate de football s'est imposée face à son homologue nigériane par 2 buts à 0, samedi soir à Kaliningrad, en match de la première journée (groupe D) de la Coupe du monde Russie-2018 (14 juin-15 juillet).



Les deux réalisations des Croates ont été l'œuvre d'Etebo Oghenekaro (32è, c.s.c) et Luka Modric (71è, pen).



Dans l'après-midi, l'Argentine et l'Islande n'avaient pas réussi à se départager (1-1), à Moscou.



Les Argentins avaient ouvert le score grâce au joueur de Manchester City Sergio Aguero (19è), avant qu'Alfred Finnbogason n'égalise, quatre minutes plus tard. Au terme de cette journée, la Croatie s'empare des commandes du groupe D, avec 3 points, deux unités devant l'Argentine et l'Islande, alors que les Super Eagles (0 pt) sont derniers.