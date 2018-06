Mondial Russie-2018 : L'Espagne et le Portugal se neutralisent (3-3)

L'Espagne et le Portugal se sont quittés sur un score de (3-3), vendredi soir à Sotchi, en match comptant pour la première journée (groupe B) de la Coupe du monde de football Russie-2018 (14 juin-15juillet).



La vedette du Real Madrid Cristiano Ronaldo a ouvert le score du point de pénalty, après seulement quatre minutes du jeu sur penalty, doublé la mise à une minute de la fin de la première période et inscrit son triplé (88è) suite à un coup franc dont lui seul a le secret.



Les Espagnols sont revenus deux fois au score, grâce à Diego Costa (24è, 55è) et ont réussi à prendre l'avantage à la 58è après le but de Nacho Fernandez (58è). Tôt dans l'après midi, le Maroc s'était incliné face à l'Iran (0-1), à Saint-Petersbourg. Au terme de cette journée, l'Iran s'empare des commandes du groupe avec 3 points.



Le Portugal et l’Espagne se partagent la deuxième place avec 1 unité, alors que le Maroc (0 pt) est dernier.